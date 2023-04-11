«مستقبل وطن» ينظم احتفالية كبرى لتكريم حفظة القرآن الكريم بالجيزة

نظم حزب مستقبل وطن، الإثنين، عدداً من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضاً ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصري والمواطنين، إيماناً منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

فيما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة برئاسة النائب عادل ناصر إحتفالية لتكريم حفظة القرآن الكريم في حي الطالبية وقدمت جوائز وشهادات تقدير للفائزين بالمسابقة .

كما واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، تنفيذ مبادرة "قافلة الخير" لتوزيع عبوات المواد الغذائية لغير القادرين في أنحاء المحافظة، وواصلت أيضا أمانة الحزب بالمحافظة حملة "إفطار صائم" لتوزيع وجبات الإفطار على الأيتام والأسر الأولى بالرعاية أقسام الجيزة والوراق وأوسيم.

وكان حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة قد منح عدد أربع رحلات عمرة مجانية لبعض أعضاءه الذين فازوا بالقرعة العلنية التى تم تنظيمها خلال حفل الإفطار الذي تم تنظيم يوم السبت الماضي بمدينة الشيخ زايد تحت عنوان «هنفطر ونفرح أهالينا» .

وتمت عملية قرعة لسحب رحلات العمرة الأربعة والتى فاز بها بعض من المشاركين في الإفطار الجماعى، وقام بتوزيع رحلات العمرة النائب عادل ناصر أمين عام الحزب بالجيزة .

وشارك فى مبادرة “حفل الإفطار” والتى عقدت تحت عنوان «هنفطر ونفرح أهالينا» ما يقرب من ٢٠٠٠ شخص من ضمنهم بعض الأسر من الأيتام وذوى الهمم بجانب حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أبرزهم النائب عصام هلال عفيفي، والنائب عماد الدرجلى، والنائب محمد رشاد البرتقالى، والنائب عبد الوهاب خليل والنائب محمود توشكى والنائبة مايسة عطوة والنائب محمد الحسينى، والنائب عمرو قطامي، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة الجيزة.