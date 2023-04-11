الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسين نصار يكشف تفاصيل دوره في فيلم «السرب» مع الفنان أحمد السقا

حسين نصار
حسين نصار

كشف الفنان حسين نصار، تفاصيل دوره في فيلم "السرب"، مع الفنان أحمد السقا، والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر.

أشعر بالفخر بالمشاركة بهذه الأدوار

وقال خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، والذماع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، غنه يقدم دور ضابط أردني، شارك في إحدى عمليات المداهمة، مؤكدًا أنه بعد مشاركته في الفيلم والاختيار 2، و3 ، فإنه يشعر بالفخر بالمشاركة في هذه الأدوار خاصة أنه قدم دور ضابط مخابرات، وكان الضباط يتعاونون معهم بشكل كبير.

وأشار إلى أنه في "الاختيار 2"، كان لا يستطيع حمل السلاح، ولهذا يدعوا لهم بأن يعينهم الله على عملهم، موضحًا أن ردود الأفعال على أدواره كانت جيدة وأن هناك تطور في أدائه كممثل.   

موسم عيد الفطر الاختيار ضابط مخابرات حسين نصار أحمد السقا فيلم السرب

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