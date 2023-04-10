«سره الباتع» الحلقة 20.. «بونابرت» يرسل عتاد وجيش لتأديب أهالي شطانوف

بدأت الحلقة الـ 20 من مسلسل سره الباتع منذ قليل، والذي دارت أحداثه في حقبة هيمنة الاحتلال الفرنسي على مصر، إذ تمكن حامد، والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، من أسر الجنرال بيلو قائد جيش الحملة الفرنسية في قرية شطانوف، بعد أن تسلل حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني ومعه مجموعة من شباب القرية داخل الثكنة العسكرية التابعة للحملة الفرنسية، متنكرين في زي جنود فرنسيين، ويصلوا إلى غرفة نومه، ويرفعوا عليه السلاح وهو نائم على سريره.

أحداث مسلسل "سره الباتع"

في هذه الأثناء تنتقل الأحداث إلى القاهرة والتي كانت تحت حكم القائد الفرنسي نابليون بونابرت والذي يقرر أن يرسل عتاد وجيش كبير لتأديب أهالي قرية شطانوف، إلا أن حامد والذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح السعدني، كان متوقعًا ذلك، ويجهز هو وبوشار الجندي المنشق عن الحملة الفرنسية والذي انضم لصفوف المقاومة الشعبية، والذي يجسد دوره الفنان شريف حافظ، خطة تفادي هذه المعركة، التي ستكون دامية.

تردد القناة الناقلة لمسلسل "سر الباتع"

حددت القنوات الفضائية on وon drama عدة مواعيد عرض مسلسل سره الباتع، والذي يعد تحولًا دراميًا لقصة يوسف إدريس.

ويتم عرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، وكذلك قناة on، وترددها كالتالي:

التردد 11861.

معدل الترميز 27500.

كما يعرض مسلسل سره الباتع أيضًا عبر شاشة قناة الحياة وترددها كالتالي:

التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

مواعيد عرض مسلسل "سره الباتع"

يعرض مسلسل سره الباتع عبر شاشة قناة on drama، في تمام الساعة السادسة والربع، أما شاشة قناة on فيعرض في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة الثانية عشرة صباحًا.

اقرأ أيضاً

حامد يقتل جنود الحملة الفرنسية انتقامًا لروح شيخ البلد فى الحلقة 16 من مسلسل “سره الباتع”