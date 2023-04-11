الثلاثاء 11 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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متحدث الأمانة العامة للأمم المتحدة: مصر تلعب دورًا أساسيًا للسلام الفلسطيني الإسرائيلي

ستيفن دوجاريك
ستيفن دوجاريك

كشف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مدى دعم الأمم المتحدة للمقترح الصيني لحل الأزمة في أوكرانيا، قائلاً: "إن مقترح الصين هو مقترح ذو أهمية كبيرة قدمته الحكومة الصينية".

وأضاف دوجاريك خلال مداخلة عبر زووم بفضائية القاهرة الإخبارية، نحن ندعم ما يدعمه الأمين العام للأمم المتحدة، وهو السلام العادل في أوكرانيا، حيث أنه من حق الشعب الأوكراني الحصول على السلام العادل، وفقًا للقانون الدولي وقرار الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، معقبًا: "نرحب بكافة الجهود الدافعة لتلك العملية". 

وأشار إلى أن جوتيريش أول من ناضل من أجل خفض أسعار الغذاء العالمية، متابعا: "نعمل مع روسيا لتيسير واردات الحبوب الأوكرانية عالميًا، كما نتواصل مع موسكو وكييف لإتمام بعض الأمور العالقة". 

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن الحرب في أوكرانيا لها آثار كارثية على العالم.

وتابع: "نتابع كل ما يحدث في الأراضي المحتلة من أجل تهدئة الأوضاع".

وأكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن مصر تلعب دور أساسي للسلام الفلسطيني الإسرائيلي.

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