أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان

مع بداية صباح اليوم العشرين في شهر رمضان المبارك، حرص المسلمين على معرفة أذكار الصباح يوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان عبر جوجل، فهي حصن المسلم، يبدأ بها المسلمين يومهم .

أذكار الصباح يوم الثلاثاء 11-4-2023 من رمضان

وتستعرض "الدستور" أذكار الصباح اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023 من شهر رمضان.



أذكار الصباح اليوم

اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

اللهم عافني في بَدَني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربِّ أسألك خير ما في هذا اليوم وخير مابعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربِّ أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربَّ أعوذ بك من عذابٍ في النار وعذاب في القبر.

اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خَلَقتني وأنا عَبْدُك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

اللهم إنّي أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك، وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك.

سبحان الله وبحمده لا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أعلم أن الله على كل شيء قدر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما" من قالها حين يمسي حُفظ حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح حفظ حتى يمسي.

أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين"، وفي الصباح "أصبحنا على فطرة الإسلام.."، ولك أن تعلم أن النفية في دين الإسلام معناها الميل إليه والإقامة على عقده.

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين" والحديث هذا من جوامع الكلم لأن صلاح الشأن كله يتناول جميع أمور الدنيا والآخرة.