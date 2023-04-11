أمسية شعرية وفعاليات فنية فى اليوم التاسع لمعرض فيصل للكتاب (صور)

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في يومه التاسع، تقديم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية.



ونظم المعرض الإثنين، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء من أجيال مختلفة، شارك فيها كلا من: الشاعر إبراهيم داوود، والشاعر رجب الصاوي، والشاعر إبراهيم عبد الفتاح، والشاعر أحمد الطحان، وتبادل الشعراء إلقاء القصائد خلال الأمسية، وسط حضور عدد كبير من الجمهور، ورواد معرض فيصل للكتاب.

أمسية شعرية وفعاليات فنية في اليوم التاسع لمعرض فيصل للكتاب

أمسية شعرية وفعاليات فنية في اليوم التاسع لمعرض فيصل للكتاب

وتوافد على المعرض، أعداد كبيرة من الجماهير، لاقتناء الكتب ، والاستفادة من التخفيضات المقدمة من الهيئة العامة للكتاب، في جناحها والتي تصل إلى ٤٠%، فضلا عن المؤلفات المقدمة ضمن مبادرة الثقافة والفن للجميع، التي يبدأ فيها أسعار الكتب من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها.



وقدم المعرض للجمهور مجموعة من الفقرات الفنية، من بينها فقرة السيرك، لفرقة السيرك القومي للفنون الشعبية والاستعراضية، والساحر، فضلا عن الورش الفنية التي قدمتها قطاعات الوزارة للأطفال، منها ورش رسم، وتلوين، وورش حكي، وتلوين فخار، وغيرها من الورش.



وتألقت الفرقة القومية للإنشاد الديني، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، في تقديم مجموعة من القصائد المختلفة التي تمدح في رسول الله صل الله عليه وسلم.

أمسية شعرية وفعاليات فنية في اليوم التاسع لمعرض فيصل للكتاب

أمسية شعرية وفعاليات فنية في اليوم التاسع لمعرض فيصل للكتاب

ومن المقرر أن تنتهي فعاليات الدورة الحادية عشرة، يوم 12 إبريل بمنطقة الطالبية بحي فيصل، بمشاركة ما يقرب من 30 ناشرا إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.



ونجح معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، خلال أيامه الماضية في تقديم وجبة ثقافية وفنية متنوعة للجمهور، بمشاركة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز القومي لثقافة الطفل، ووزارة الأوقاف، والبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وحقق المعرض خلال الأيام الماضية مبيعات جيدة بالنسبة للناشرين المشاركين، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة.