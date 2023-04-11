متحدث الأمانة العامة للأمم المتحدة: مبادرة الحبوب كان لها أثر على خفض أسعار الغذاء بالعالم

كشف ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة،عن جهود الأمم المتحدة في حالة الخلافات الدولية، قائلاً: "إن الحرب التي نشهدها الآن في أوكرانيا على مدار أكثر من عام كان لديها آثار مدمرة، ليس فقط على أوكرانيا أو على آلاف المواطنين والمدنيين الذين قتلوا ودمرت بنيتهم التحتية في أوكرانيا وطردوا من بلادهم".

وأضاف دوجاري خلال مداخلة عبر زووم بفضائية القاهرة الإخبارية، أن الحرب الروسية الأوكرانية كان لها أثر كبير على العالم أجمع، وعلى المستوى الدولي، لافتا إلى أن أوكرانيا وروسيا كانوا أحد المصدرين الكبار للغذاء والأسمدة الزراعية، معقبًا: "أنا والأمين العام للأمم المتحدة دعونا للحل السلمي، وفقًا للقانون الدولي، ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، ضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأشار إلى أنه تم تقديم كل الجهود الممكنة، معقبًا: "نحن نشترك في أعمال الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا للوصول إلى كافة المواطنين من الشعب الأوكراني، كما ندعم اتفاقية ومبادرة الحبوب للبحر الأسود لدعم صادرات الحبوب الأوكرانية، وهذه إحدى المبادرات ذات الأهمية الكبرى، لدعم التجارة للأغذية والأسمدة، وكان هذا له أثر إيجابي على خفض أسعار الغذاء في العالم".