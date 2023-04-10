الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

احتفالات رمضان.. ضيف غائب عن حياة السوريين

سوريا
سوريا

يعيش السوريون حالة اغتراب وهجرة ونزوح، سلبت منهم فرحة شهر رمضان المبارك منذ نحو 12 عاما، وإذا كان هذا وضع السوريين في الخارج، فإن الوضع في الداخل أكثر صعوبة، بسبب حالة التدهور الأمني والاقتصادي التي استنزفت البلاد، وسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق كبيرة في البلاد، وانقسامها إلى مناطق خاضعة، وغير خاضعة للحكومة في دمشق.

وبدلًا من المشروبات الرمضانية من التمر هندي وقمر الدين، اعتاد السوريون رؤية الدماء في كل مكان، سواء في رمضان أو غيره من شهور السنة، فغابت المظاهر الاحتفالية، والتجمعات العائلية عن بلاد الشام، وسيطرت مظاهر الدمار وأصوات الرصاص، وأخبار نعي الأحبة والأقارب والجيران على مدار أزيد من عقد في عمر السوريين.

ولا تتذكر الأجيال التي ولدت في 2005 على سبيل المثال، والذين أصبحوا شبابا اليوم، أي مظاهر للشهر الفضيل في بلاد الشام، بسبب هجرة ولجوء ملايين السوريين وتفرقهم في قارات الدنيا، والغارات والاشتباكات وخطوط المواجهة مع الجماعات الإرهابية داخل البلاد، فبحسب الشيخ عبدالرحمن كوكي، الداعية الإسلامي المقيم في دمشق، تغيب أي مظاهر احتفالية عن الدولة.

وفي دمشق، التي كانت عاصمة الدولة الإسلامية في أول قرون الإسلام، قال الداعية الإسلامي الشيخ عبدالرحمن كوكي، إن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك تغيب تمامًا منذ بداية الحرب في سوريا عام 2011، بسبب الأوضاع الأمنية التي تعيشها البلاد.

وأضاف كوكي لـ"الدستور": الأزمة الاقتصادية، وجائحة كورونا، والحرب الأخيرة في أوروبا فاقمت الفقر ومظاهر التقشف، فالناس تبحث عن سبل الرزق وكسب العيش لعائلاتهم، ولم يعد أحد يحتفل بشهر أو مناسبة دينية ولا غيره، فالكل مهموم بلقمة العيش.

وخطفت الأحداث الموجعة التي مر بها السوريون أي مظاهر للفرح أو الاحتفال بالمناسبات الدينية أو الوطنية، وسط قسوة الواقع المعاش، وغموض المستقبل، ومرارة العيش لشعب اعتاد أن تكون موائده عامرة بما لذ وطاب من الطعام، خصوصا في الشهر الفضيل الذي يتجمع فيه الناس على الموائد والعزومات الرمضانية.

وغابت فرحة رمضان والاحتفالات الكرنفالية عن دمشق التي كانت حاضرة الخلافة الإسلامية قبل قرون طويلة، وطغى عليها مظاهر الخوف والهلع من أي حرب جديدة قد تندلع، أو جماعات متطرفة تظهر على الساحة وتحول حياة المدنيين إلى جحيم مرة أخرى، فضلا عن الوضع الإنساني الصعب الذي خلفه زلزال فبراير المدمر.

شهر رمضان رمضان دمشق المشروبات الرمضانية بلاد الشام الإسلام

الأكثر قراءة

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 19.. شوقي فتح الله يعترف: "ليا عيون جوه بيت جعفر"

«حكماء المسلمين»: الشيخ زايد ترك إرثًا عظيمًا يخلده التاريخ

«الكتيبة 101» الحلقة 19.. حكيم داعش لقادة التكفيريين: الغزوات الكبيرة تحتاج للدولار

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

إصابة قوية لـ رامى ربيعة بعد التحام مع رمضان صبحى فى نهائى كأس مصر

متحدث المجلس القومي الأمريكي: لا نعرف حجم ضرر الوثائق السرية على الأمن القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة في الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

وائل لطفي

سر مصر الباتع

منى رجب

عملة نادرة.. أسرار قضايا نجوع وقرى الصعيد الجوانى على الشاشة

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس