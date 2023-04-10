استمرار محاضرات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعاهد منطقة السويس الأزهرية

تواصل منطقة السويس الأزهرية، تفعيل محاضرات الشهادة الثانوية الأزهرية، بمعاهد المرحلة الثانوية بمنطقة السويس.



وتنظم المحاضرات تحت رعاية الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية، مع نخبة من أفضل المعلمين والمعلمات للمواد الدراسية المختلفة.

ويتم تفعيل المحاضرات وفق الجدول الموضوع، وقد لاقى نظام المحاضرات للشهادة الثانوية الأزهرية استحسان الطلاب، وحضور مكثف منهم بمقرات تفعيل المحاضرات.

ووجه الدكتور مؤمن الهواري، خالص الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين في المحاضرات على ما يتم بذله من جهد كبير مع الطلاب ، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح بإذن الله تعالى.

وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة السويس الأزهرية ، بالمتابعة المستمرة لمعاهد منطقة السويس، وتزامنا مع تقييمات الصفوف الأولى بالمعاهد الابتدائية “الأول والثاني والثالث الابتدائي”، قامت أمل عبد العظيم، مديرة التعليم الابتدائي، والسادة الموجهين بالإدارة التعليمية، بمتابعة طلاب معاهد المرحلة الابتدائية أثناء التقييمات، ومتابعة حضور الطلاب والتواصل المستمر معهم.

كما تمت متابعة المعلمين والمعلمات، ودفاتر التحضير وسير المناهج الدراسية للمواد المختلفة وفق خطة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

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