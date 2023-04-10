الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جامعة الفيوم: الإفطار الجماعي السنوي فرصة للتنقارب بين الطلاب والإدارة

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أكد رئيس جامعة الفيوم، الدكتور ياسر مجدي حتاتة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلابها والمنتسبين لها، مؤكدًا حرصه على مشاركتهم في مختلف المناسبات.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار الجماعي السنوي، الذي نظمه اتحاد طلاب جامعة الفيوم اليوم الإثنين، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بحضور كلٍ من الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حسني، عميد كلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور وائل.


وأوضح “حتاته” أن الإفطار الجماعي يعد فرصة جيدة للتلاقي، والتقارب بين إدارة الجامعة والطلاب في أجواء رمضانية رائعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل بروح الفريق، وتمضي قدمًا نحو التميز بمختلف الجوانب.

ووجه رئيس الجامعة الطلاب بضرورة الحرص على التعلم، والاستعداد للمستقبل من خلال التدريب، والتأهيل لسوق العمل.

من جانبه، قال نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد فاروق الخبيري، إن الجامعة تحرص كل عام على تنظيم حفل الإفطار للتواصل مع أبنائها الطلاب، موجهًا الطلاب بضرورة التعاون والعمل بروح الفريق، والحرص على اتباع السلوكيات السليمة، والتحلي بالإيجابية والنظام

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