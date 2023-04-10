الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

طارق لطفى: سيناريو «مذكرات زوج» يواكب أحداث العصر

طارق لطفى
طارق لطفى

 

عبر النجم طارق لطفى عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التى حصدها مسلسله الرمضانى الجديد «مذكرات زوج» الذى عرض خلال النصف الأول من الشهر الكريم. وقال إنه قرأ كتاب الراحل الكاتب الساخر أحمد بهجت «مذكرات زوج» وأعجب بطريقته الساخرة فى تسليط الضوء على المشكلات الزوجية، وكان سببًا رئيسيًا فى خوض التجربة.

وأضاف: «العمل قائم بالأساس على كتاب مذكرات زوج لكنه لم يتقيد بما جاء فى الكتاب ونجح السيناريست الموهوب محمد سليمان عبدالمالك فى إجراء تعديلات جوهرية تضمن للعمل أن يواكب تغيرات العصر».

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