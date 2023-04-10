برنامج العرافة.. الباز: أحمد موسى رقم واحد فى برامج التوك شو الشعبية

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، إنه يعتبر الإعلامي أحمد موسى المذيع رقم واحد في مصر في برامج التوك شو الشعبية.

وعن رقم 2، قال الباز خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار": "أحمد موسى هو رقم واحد واتنين وتلاتة".

وردًا على تعقيب بسمة أن الجمهور منقسم على أحمد موسى، قال الباز: "الناس منقسمة علينا كلنا، لا يوجد اتفاق على أحد"، لافتًا إلى أنه لا يميل للتقييم، لأن الإعلامي قد يكون لامعًا في أسبوع، ويقدم أداءً خافتًا في أسبوع آخر.

ويعد برنامج "العرافة" امتدادًا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.