الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رغبة تركية لعودة السفراء بين القاهرة وأنقرة قبل لقاء القادة

جريدة الدستور

كشف عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، تفاصيل إعلان تركيا استقبالها لوزير الخارجية المصري سامح شكري.

وقال عمر خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن وزير الخارجية التركي وجه دعوة لنظيره المصري سامح شكري بزيارة تركيا خلال شهر رمضان أثناء زيارته للقاهرة.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن وزير الخارجية التركي أكد أن تركيا ومصر ستستمران في إعادة تطبيع العلاقات، كما أن وزير الخارجية التركي أكد أن بلاده لديها النية لإعادة السفراء بين البلدين، والذي كان مطروحا لبعد لقاء القادة، لكن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قال يمكن للبلدين أن يقوما بتعيين سفراء قبل لقاء القادة، حيث سيتأخر لقاء الرئيسين لبعد الانتخابات التركية.

وتابع "وزير الخارجية المصري سيكون في أنقرة خلال هذا الأسبوع"، مشيرًا إلى أن تبادل الزيارات بين البلدين يشير إلى تطورات إيجابية، كما أن مصر لم تقطع تواصلها التجاري مع تركيا، منوهًا أن سلسلة الزيارات بدأت منذ التضامن المصري مع تركيا بعد حادث الزلزال في فبراير الماضي.

واختتم حديثه: "لا يوجد أحد في تركيا راض عما حدث السنوات الماضية، الجميع متفق من السلطة أو المعارضة على عودة العلاقات مع مصر إلى أفضل حال".

تركيا زيارة سامح شكري لتركيا القاهرة الإخبارية سفراء البلدين لقاء القادة

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