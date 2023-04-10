الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لبحث تعزيز العلاقات.. نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره التركي

استقبل وليد بن عبدالكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، نظيره التركي بوراك أكتشبار نائب وزير الخارجية التركي في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

تعزيز التعاون المشترك

جاء نائب وزير الخارجية التركي على رأس وفد لعقد جولة من المشاورات السياسية بين حكومتي المملكة العربية السعودية من جهة وجمهورية تركيا من الجهة الأخرى، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين في مختلف المجالات، في إطار تكثيف العمل بين الجانبين لتحقيق تطلعات قيادات البلدين ومناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

سلسلة من المشاورات

يذكر أن وزارة الخارجية التركية، قالت أن سلسلة مشاورات سياسية سيجريها نائب وزير الخارجية التركي وتشمل السعودية واليمن والكويت، حيث أكدت أن نائب الوزير سيلتقي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي وسيزور الكويت تلبية لدعوة نظيره الكويتي منصور العتيبي.

وليد بن عبدالكريم الخريجي وزير الخارجية السعودي بوراك أكتشبار نائب وزير الخارجية التركي وزارة الخارجية

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