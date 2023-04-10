في لقاء لم يشارك فيه عاشور.. ميتلاند يهزم لينجبي بالدوري الدنماركي

تغلب ميتلاند المحترف ضمن صفوفه لاعبنا المصري إمام عاشور، على نظيره لينجبي بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الدنماركي.

هدف اللقاء الوحيد والفوز أحرزه كريستوفر أولسون في الدقيقة 72 من زمن الشوط الثاني ليحسم الثلاث نقاط لصالح ميتلاند.

وبهذه النتيجة، ويحتل ميتيلاند المركز السابع في الدوري والأول بمرحلة تجنب الهبوط حتى الآن برصيد 31 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سيلكيبورج.

إمام عاشور متوسط ميدان المنتخب الوطني جلس على مقاعد البدلاء في التشكيل الأساسي وحتى نهاية اللقاء.

ويلعب فريق ميتيلاند في مرحلة تجنب الهبوط في الدوري للفرق من السابع إلى الثاني عشر.

ويتأهل الفائز بمرحلة تجنب الهبوط سابع الدوري إلى خوض مواجهة مع ثالث الدوري للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء التشكيل على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: جوناس لوسل.

خط الدفاع: هينريك دالسجارد، ستيفان جارتينمان، جونينهو، مادس تايتشوسين.

وسط الملعب: أوليفر سورينسين، إيمليانو مارتينيز، كريستوفر أولسن، أرمين جيجوفيتش.

الهجوم: فريدريك هيسلبيرج، جوستاف إساكسين.

فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي: "أولافسون، باولينيو، سيمسير، جونيور برومادو، تشيلوفيا، تشارلز، باك جينسين، إمام عاشور، أندرياسين".