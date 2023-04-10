الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: 6 إصابات فى إطلاق نار بمدينة لويفيل بكنتاكى الأمريكية

إطلاق نار بمدينة
إطلاق نار بمدينة لويفيل بكنتاكي الأمريكية

أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية بأن حادث إطلاق النار بمدينة لويفيل في كنتاكي الأمريكية، أسفر عن وقوع 6 إصابات.

وأعلنت الشرطة الأمريكية عن وقوع عدة إصابات جراء حادث إطلاق النار وسط مدينة لويفيل، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام أمريكية اليوم الإثنين.

وتتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات إطلاق نار متكررة، حيث أعلنت الشرطة الأمريكية، الليلة الماضية، عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل بإطلاق للنار في مدينة أورلاندو، وصرحت شرطة المدينة بأنها توجهت إلى منازل الضحايا بعد أن وردت مكالمة حول العنف الأسري.

May be an image of ‎text that says '‎تردد 11747v القا القاهرة القاهرةالإخبارية الإخباري News AI-Qahera عاجل :مراسلنا: 6 إصابات بينهم ضابط في إطلاق نار بمدينة لويفيل في كنتاكي الأمريكية AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv Alqaheranews alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎

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