طلاب جامعة أسيوط فى زيارة للمنطقة الصناعية بأسيوط الجديدة لمتابعة المشروعات القومية

نظمت جامعة أسيوط لطلابها زيارة للمنطقة الصناعية بقرية عرب العوامر، تهدف الزيارة إلى التعرف على المشروعات القومية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية؛ للارتقاء بحياة المواطن، وتنمية روح الانتماء والولاء لدى طلاب الجامعة.



ياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتنسيق مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة فى إدارة التربية العسكرية بجامعة أسيوط.



وأشار الدكتور أحمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن تلك الزيارة تأتي في إطار سلسلة من الزيارات للمشروعات التي تنفذها الدولة الوطنية، وتزامنا مع دخولنا للجمهورية الجديدة ، وبالتعاون مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية؛ حيث تم تنفيذ الزيارة إلى مقر المنطقة الصناعية من أجل زيادة وعي الطلاب عن جهود الدولة فى تنفيذ المشروعات القومية، ومشاهدتها على أرض الواقع.

IMG-20230410-WA0075

IMG-20230410-WA0076

IMG-20230410-WA0077