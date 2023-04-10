الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

13 مايو.. انطلاق فعاليات معرض «زهور الربيع» بالمتحف الزراعي

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، عن انطلاق معرض زهور الربيع في نسخته الـ 90 يوم 13 مايو المقبل ولمدة شهر بالمتحف الزراعي بالدقي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إلى أن شعار المعرض هذا العام “100مليون شجرة”، على أن يتم توفير جميع أنواع شتلات الأشجار “الخشبية، الزينة والمثمرة”.

وأضاف أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعه  سنويا وعلى مدار 90 عاما حيث يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته كل المصريين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.

وتابع “عزوز” أن المعرض يشارك فيه كل منتجى الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث  وكذلك يضم مستلزمات الانتاج الزراعي وايضا منافذ بيع السلع الغذائية.

الزراعة إنطلاق معرض زهور الربيع مايو بالمتحف الزراعى مليون

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