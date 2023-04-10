سامي مغاوري: «جت سليمة» تجربة ملية بالتفاصيل

أعرب الفنان سامي مغاوري، عن سعادته بردود الأفعال على دوره في مسلسل “جت سليمة” الذي تخوض بطولته الفنانة دنيا سمير غانم.

وأكد “مغاوري" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه يكن كل التقدير لـ دنيا سمير غانم: "دنيا بنتنا بتضيف لأي عمل فني حلاوة وطيبة وروح حلوة زيها"، مشيرا إلى انه يواصل تصوير مشاهده في العمل.

وأضاف أنه يجسد دور رئيس الوزراء في العمل، والمساعد الأول للشخصية التي يجسدها الفنان خالد الصاوي، لافتًا إلى أن كواليس العمل مليئة بالتفاصيل المرحة والأجواء الحماسية والتي تظهر فيها بصمة المخرج إسلام خيري.

مسلسل “جت سليمة" من نوعية الأعمال الدرامية ذات الـ 15 حلقة، ومن بطولة دنيا سمير غانم، محمد سلام، خالد الصاوى، هالة فاخر، سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.

وتدور قصة “جت سليمة” في إطار كوميدي حول حياة “سليمة” وهى فتاة في أواخر العشرينيات من العمر، صاحبة رقم قياسي في قراءة الروايات ، وتعثر على كتاب مسحور يعيدها إلى الماضى لتدخل في العديد من المغامرات الكوميدية.