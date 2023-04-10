تحت الوصاية .. من هو الفنان الذي برع فى دور "الاسطى عيد" واستفز منى زكى

برع الفنان على صبحى فى دور "الاسطى عيد" فى مسلسل تحت الوصاية للفنانة منى زكى والذي يعرض فى النصف الثاني من شهر رمضان.

قال رواد مواقع السوشيال ميديا عن دور على صبحى :" علي صبحي.. عامل دور مستفز وصعب وماسك كل تفاصيله بشكل مرعـ ـب بجد مخلي الواحد مش عارف يستوعب أن ده تمثيل وأنه اكيد شخص طبيعي جاي من الفئه ديه بجد.. برافـوا علي كل حاجه في كاست المسلسل ده من هنا للسنه الجايه مديين واقعيه فكل تفصيله منه بشكل فوق الممتاز حقيقي".

على صبحي ممثل وراقص مسرحي شارك في تأسيس فرقة "حالة" لمسرح الشارع في الفترة من 2001 إلى 2010، ليتم اختياره بعدها لبطولة فيلم "علي معزة وإبراهيم" عام 2016 والذي فاز من خلاله بجائزة "المهر الطويل" كأفضل ممثل بفعاليات مهرجان دبي السينمائي الدولي.

مواعيد عرض مسلسل تحت الوصاية

ويعرض مسلسل تحت الوصاية بطولة منى زكي، غداً الجمعة، على قناة dmc، الساعة 7:45 مساء، وتأتي الإعادة الأولى الساعة 12:45 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 2:15 مساء.

كما تعرض الحلقة الرابعة من مسلسل تحت الوصاية، بطولة منى زكي، على قناة dmc دراما الساعة 10.45 مساء والإعادة الساعة 5.45 صباحاً والساعة 4.45 ظهرًا.



ويعرض مسلسل تحت الوصاية، على منصة watch it الساعة 8 مساء.

تدور أحداث مسلسل “تحت الوصاية” حول “حنان” التي تجسدها منى زكي، وهي ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل “9 سنوات”، فاقدة الثقة في نفسها مكتفية برعاية بيتها وطفليها، وبعد وفاة زوجها تجد نفسها وحيدة في مواجهة عالم ذكوري، حيث تمر بعثرات وتحديات تتخطاها تباعًا لتتحول من امرأة مستسلمة ومغلوبة على أمرها إلى امرأة قادرة على تحدي الجميع.

أبطال مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي

“تحت الوصاية” يتكون من 15 حلقة، بطولة الفنانة منى زكي، دياب، نسرين أمين، رشدي الشامي، علي الطيب، مها نصار، نهى عابدين، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.