نيابة البساتين تأمر بحبس المتهم بقتل جارته 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقى بقتل جارته أثناء السحور طعنا بالسكين داخل شقتها وسرقة متعلقاته بنطاق دائرة القسم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة سيدة فى منطقة البساتين، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة مصابة بطعنات متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطل قام بقتلها عقب سرقة شقتها داخل عقار سكنى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.