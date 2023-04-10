الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الرقابة المالية": "الأصباغ" ترفع عرض الاستحواذ على "باكين" إلى 39.8 جنيه للسهم

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت هيئة الرقابة المالية، أن شركة الأصباغ الوطنية القابضة تقدمت إليها بكتاب بخصوص رغبتها في تعديل سعر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين .

وأفادت الهيئة في بيان إلى البورصة، اليوم الإثنين، بأن الكتاب يفيد تعديل سعر عرض الشراء الإجباري على باكين ليصبح 39.8 جنيه للسهم الواحد بدلا من 37.75 جنيه.

وذكرت أنه بالرجوع إلى أحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وأحكام المادة 344بشأن العروض المنافسة، فإن ليس لديها مانع من تعديل سعر عرض الشراء المقدم من الأصباغ الوطنية القابضة.

وأبقت الهيئة على باقي شروط الإعلان المعتمد منها بتاريخ 28 مارس الماضي ومد فترة السريان 5 أيام عمل إضافية من تاريخ انتهاء فترة السريان السابقة في 19 أبريل الجاري.

أعلنت هيئة الرقابة المالية، منذ عدة أيام، أن شركة ايجل كيميكالز لصناعة وتجارة الكيماويات تقدمت إليها بكتاب بخصوص رغبتها في تعديل سعر عرض الشراء الإجباري للاستحواذ على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين ليصبح 39 جنيه للسهم الواحد بدلا من 37 جنيه، وأشارت الهيئة بأن ليس لديها مانع من التعديل.

يذكر أن شركة باكين تلقت نحو 5 عروض استحواذ، بدأت منذ يوليو الماضي بعد أن أعلنت شركة سايباد للاستثمار الصناعي نيتها في التقدم بعرض شراء غير ملزم على أسهم باكين بسعر مبدئي يتراوح بين 16 و 16.5 جنيه للسهم الواحد، ثم رفعت السعر إلى 18.75 جنيه بعد أن رأى مجلس الإدارة أن القيمة الأولى المعروضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقة للشركة.

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