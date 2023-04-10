إحالة المتهمين بسرقة 20 ألف لتر سولار في الصف للمحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة بالجيزة المتهمين بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة للمحاكمة الجنائية العاجلة.

فيما جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة في وقت سابق حبس المتهمين بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة بدافع المكاسب المالية الكثيرة من وراء بيع المواد البترولية.

وأضاف المتهمون في اعترافهم أمام جهات التحقيق أنهم استغلوا مرور خط أنابيب البترول من أرض أحدهم وأقاموا بتركيب محبس غير شرعي، واستعانوا بسيارتين بفنطاس لتوزيع المواد البترولية المسروقة في القرى والأماكن المجاورة.

فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة 20 ألف لتر سولار فى منطقة الصف بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة من (مشرف أمن بإحدى شركات أنابيب البترول)، باكتشاف الشركة جهة عمله تركيب محبس غير شرعى على خط أنابيب تابع للشركة مار بقطعة أرض بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 سيارة نقل بفنطاس "ملك و قيادة إثنين منهم" محملين بحوالى 20 ألف لتر سولار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.