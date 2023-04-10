ضبط 4 قضايا تهريب وتحرير 2358 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة، حملات أمنية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن الآتى:

- في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط 4 قضايا.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2358) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (25) قضية.

- في مجال تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (223) حكمًا قضائيًا متنوعا.

- في مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات»: ضبط (8) قضايا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.