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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة الفيوم تستعرض منح برامج هيئة فولبرايت مصر للخريجين

جامعة الفيوم تستقبل
جامعة الفيوم تستقبل زيارة هيئة فولبرايت مصر

عقد الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم اجتماعًا مع ممثلي هيئة فولبرايت مصر برئاسة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي، بحضور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وأشار ياسر مجدي حتاتة إلى أن الاجتماع كان يهدف إلى مناقشة سبل التعاون مع هيئة فولبرايت مصر، والتعريف بمنح الهيئة للأبحاث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بإعلان فتح باب التقدم لبرامج فولبرايت للطلاب والأساتذة المصريين في جميع المجالات العلمية والأدوية وبرامج الخبراء والأساتذة الأمريكيين للعام الأكاديمي ٢٠٢٤ _ ٢٠٢٥م.

كما تناول الاجتماع استعراض منح البرامج التي تقدمها الهيئة لخريجي الجامعات وطلاب الدراسات العليا، وكذلك برامج أعضاء هيئات التدريس والباحثين في جميع المجالات، وزمالة (هيوبرت همفري) للمهنيين، وبرنامج تدريس اللغات الأجنبية لمدرسي اللغة الإنجليزية.

جامعة الفيوم تستقبل زيارة هيئة فولبرايت مصر

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