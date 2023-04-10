الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

معاينة مكان انقلاب سيارة بطريق الواحات لكشف ملابسات مصرع سيدة وإصابة 5 من أسرتها

جريدة الدستور

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة ملاكي  مما أسفر عن مصرع سيدة، وإصابة زوجها، و4 من أطفالهما بطريق الواحات الصحراوي، لكشف ملابسات الحادث، بالإضافة إلى معاينة السيارة لإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بها، وتحديد سبب انقلابها.

واستمع رجال المباحث لأقوال المصابين، وأشارت التحريات إلى أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أدى إلى انحرافها عن الطريق وانقلابها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى بطريق الواحات الصحراوي، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات. 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها و4 أطفال وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة المستشفى العام، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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