الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

16 أبريل.. الحكم فى قرار إلغاء الدعوة لعقد "عمومية الصيادلة"

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، حجز الدعوى المقامة من جابر تادروس وآخرين، والتي تطالب بوقف قرار إلغاء الدعوة لعقد جمعية عمومية، مع إلغاء الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعدم إجراء الدعوة لعقد الجمعية العمومية بنقابة الصيادلة للحكم بجلسة 16 أبريل الجاري.

اختصمت الدعوى رقم 41090 لسنة 77 قضائية، محمد فكري الحارس القضائي لنقابة الصيادلة، وذكرت أن نقابة الصيادلة تحت الحراسة القضائية، وهو إجراء وقتي ولا بُد من انتهاء فرض الحراسة على النقابة وعودة انتخاب نقيب ومجلس لها مثل باقي النقابات.

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