الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

10 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط تقلبات سعرية بالبورصة العالمية، بفعل عمليات جني الأرباح مع تزايد التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في اجتماع مايو المقبل، بعدما أظهر تقرير صادر الجمعة الماضية، نموًا قويًا في الوظائف في الولايات المتحدة.
وسجلت أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث سجل جرام الذهب عيار 21  مستوى 2155 دولارًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 1999 دولارًا.
 

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2463 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1847 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1437 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 17240 جنيهًا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين ارتفاع معدلات التضخم  32.7 % في مارس على أساس سنوي، وكان التضخم قد سجل في فبراير الماضي نسبة 31.9 %.

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