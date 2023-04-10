حبس شخصين بتهمة الترويج لبيع لحوم حمير عبر "فيس بوك"

أمرت النيابة العامة، حبس المتهم بالترويج للحم الدواب «حمير» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعي التجديد لهما في الميعاد.

كما أمرت النيابة العامة من المباحث الانتهاء من عمل التحريات بشكل سريع للوقوف على ملابسات ما تم تداوله.

البداية حسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فقد تمكّنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق «واتس آب» يبيع لحم الدواب «حمير».

وعقب فحص صور المحادثة المتداولة وإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع «شخصين، مقيمان في محافظتي القاهرة والجيزة».

وبعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة تم استهداف المتهمان والقبض عليهما، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بقيامهما ببيع لحوم الدواب «حمير» لبعض أصحاب مزارع الكلاب.

وتم ضبط كمية قدرها 150 كيلوجرامًا من لحوم الفصيلة الخيلية «الحمير»، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني.

تم تحرير المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.