الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية تُحيي ذكرى أعجوبة أيقونة المسيح في بيروت

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة المارونية، الإثنين من أسبوع الحواريّين، كما يحيون أعجوبة أيقونة المسيح في بيروت، و يُخبِر الأسقف أثناسيوس الذي حَضَرَ المَجمَع المسكوني السابع سنة 787، عن أعجوبَةٍ جَرَت في بيروت.

وقال:"كانت أيقونَة السيد المسيح مُعَلقةً في أحدِ المنازل التي صارَت لِغيرِ المسيحيين وقد شاءَ أحَدَهم أن يَطعَنَها بِحربَةٍ فَنَزَلَ مِنها دَمٌ بِشَكلٍ خارق العادة شَفى الكثيرين من المرضى. وهَذه الأعجوبة مشهورة ومعروفة في التاريخ المسيحي.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: حيث تكثر العلامات والشهادات، يقلّ استحقاق الإيمان... لذلك لا يجترح الله الأعمال العجيبة إلاّ متى كانت ضروريّة جدًّا لحثّ الناس على الإيمان. لذلك، ولئلاّ يُحرم تلاميذه من استحقاق الإيمان فيما لو اختبروا بأنفسهم حدث قيامته قبل ظهوره لهم، رتّب الربّ يسوع الأمور لكي يؤمنوا من دون أن يروه بنفسه.

وأظهر لمريم المجدليّة أوّلاً القبر الفارغ، ثمّ أعلمها من خلال الملائكة، لأنّ "الإِيمان إِذًا مِنَ السَّماع"، كما قال القدّيس بولس. فأراد أن تؤمن بالسَّماع قبل أن ترى؛ وعندما رأته، كان بشكل بستاني، وذلك لكي ينجز تعليمها بالإيمان.

أمّا بالنسبة إلى التلاميذ، فإنّه أرسل إليهم أوّلاً النسوة القدّيسات لتقلن لهم إنّه قام من بين الأموات. وجعل قلْبَيّ تلميذيّ عمّاوس متّقدًا بالإيمان قبل أن يكشف عن ذاته لهما  ثمّ وبّخ كلّ تلاميذه لعدم إيمانهم. أمّا بالنسبة إلى توما الذي أراد أن يلمس جروحاته، فقال له: "أَلِأَنَّكَ رَأَيتَني آمَنتَ؟ طوبى لِلَّذينَ يؤمِنونَ ولَم يَرَوا"

من جهة اخرى، تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول يوم الاثنين من البصخة المقدسة او اثنين اسبوع الالام كما هو متعارف عليه.

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