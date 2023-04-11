بيزنطيو مصر يحيون ذكرى الشهيد تيرنديوس

تحتفل الكنيسة البيزنطية بحلول ذكرى القديس الشهيد تيرنديوس ورفاقه، الذين استشهدوا في عهد الإمبراطور داكيوس (249-251).

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية، قالت خلالها: يوحنّا، السابق للربّ.. ها هو يصرخ مُعلِنًا للذين أتوا ليعتمّدوا: "يا أولاد الأفاعي" ، لماذا تنظرون إليّ بهذا الإصرار؟ "فأَنَا لَسْتُ المَسيح". إنّني الخادم ولست الرّب. إنّني مجَرَّدُ شخصٍ عاديّ ولست الملك. أنا الخروف لا الرَّاعي. أنا إنسانٌ لا إله. شُفِيَ عقم والدتي حين أتيتُ إلى العالم، ولكنّني لم أترك لها العذريّة. أتيتُ من الأسفل ولم أنزل من الأعالي. ربطتُ لسان أبي، ولم أنشر النعمة الإلهيّة. عرفتني أمّي ولكن النجمة لم تدلّ عليّ. أنا حقيرٌ وصغيرٌ للغاية، لكن يأتي بعدي مَن هو قبلي.

وتابعت الكنيسة في العظة، يأتي لاحقًا في الزمن مَن كان من قبل في نور الألوهيّة الذي لا يمكن الوصول إليه أو وصفه. "وأَمَّا الآتي بَعدِي فهو أَقْوى مِنِّي، مَن لَستُ أَهْلاً لأَن أَخلَعَ نَعْلَيْه. إِنَّه سيُعَمِّدُكم في الرُّوحِ القُدُسِ والنَّار". أنا خاضع وهو حرّ. أنا عرضة للخطيئة وهو يدمّر الخطيئة. أنا ألقّن الشريعة وهو يحمل نور النعمة. أنا أعظ كعبد وهو يملي الشريعة كَرَبّ. مرقدي الأرض وهو السماء. أنا أعمّد من أجل التوبة وهو يعطي نعمة العماد. "إِنَّه سيُعَمِّدُكم في الرُّوحِ القُدُسِ والنَّار". لماذا تبجّلوني؟ "أَنَا لَسْتُ المَسيح".