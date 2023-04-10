"تموين بورسعيد" توجه نصائح للمواطنين بشأن الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة
وزعت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم، منشورات استرشادية بها نصائح خاصة بشراء الرنجة والفسيخ والأسماك المملحة خلال أعياد الربيع وشم النسيم.
وجاءت النصائح داخل المنشور كالاتي:
يجب شراء الأسماك من مصدر موثوق لتجنب الأسماك الملوثة، ويحذر الانصياع وراء إغراءات الأسعار لدى الباعة المنتشرة بالشارع أو على الرصيف والتي تبيع الأسماك بأسعار بخس في التالي:
- عند شراء الفسيخ والرنجة التأكد من امتلاء ظهر السمكة وان به قدر من الصلابة وتتمتع بالرائحة الجيدة.
- وضع الأسماك المملحة في الفريزر لمدة 48 ساعة قبل تناولها، وذلك لأن التجميد يقتل كثير من الطفيليات.
لا بد من التخلص من رأس السمك وجميع أحشاءها.
- غسل الفسيخ والرنجة جيدا بالماء الجاري.
- مراجعة تاريخ الإنتاج ومدة صلاحية الفسيخ أو الرنجة وعدم اللعب في التاريخ المدون.
وعند تناول وجبة الفسيخ أو الرنجة يجب مراعاة الآتي: لا بد من وضع الرنجة على النار وشويها جيدًا لأن عملية الشواء تقتل البكتيريا وتمنع انتقال عدوى الأمراض والفيروسات.
- وضعي الأسماك في ليمون وخل وزيت وتركها لمدة ليلة كاملة بحيث ينتشروا فى كل جزء من السمكة سواء كانت فسيخ أو رنجة.
- تناول الفسيخ والرنجة بكميات قليلة للكبار، ومنع الأطفال الذين أعمارهم أقل من 3 سنوات من تناول الفسيخ أو أى أسماك مملحة نهائيا.
-يفضل عدم تناول الرنجة أو الفسيخ على العشاء والإفطار.