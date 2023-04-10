الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بقنا

حادث انقلاب سيارة
حادث انقلاب سيارة ملاكى

أصيب شخصان، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بالقرب من بنزينة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، وتم نقلهما بواسطة سيارتي إسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع بالقرب من بنزينة عرب الصبحة بمركز الوقف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق السريع بالقرب من بنزينة عرب الصبحة بمركز الوقف.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

انقلاب سيارة ملاكى بنزينة بمركز الوقف محافظة قنا

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