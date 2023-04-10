الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 أشخاص بحوادث متفرقة فى الشرقية

تصادم دراجتين ناريتين
تصادم دراجتين ناريتين

أصيب 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في طريق أبو حماد - الزقازيق، أمام قرية صفط الحنة بمركز أبو حماد، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين تروسيكل وتوك توك في طريق أبو حماد - الزقازيق، أمام قرية صفط الحنة في مركز أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتم تقديم الإسعافات اللازمة، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

كما أصيبت سيدتين بكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهما في الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة مدينة بنها، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح وتقديم الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزي في منيا القمح بوصول سيدتين مصابتين، الأولى بكسر مضاعف في القدم اليسرى، والثانية مصابة بسحجات وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين حدوث إصابة المصابتين إثر وقوع حادث تصادم سيارة بهما في الطريق الإقليمي بالقرب من نزلة بنها، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

الأكثر قراءة

مسلسل "تحت الوصاية".. من هو الطفل ياسين الذى قام بدور ابن منى زكى؟

طن الأصفر بـ105 آلاف جنيه.. أسعار النحاس فى الأسواق اليوم

ضبط 2000 لتر بنزين وسولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

ضبط 609 مخالفات مرورية فى الغربية وتحصيل 76 ألف جنيه غرامات

التحفظ على 189 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة فاسدة فى الغربية

الحلقة الثالثة من مسلسل "تحت الوصاية" تتصدر ترند جوجل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟