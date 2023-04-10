الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس 3 أشقاء بتهمة قتل سائق لودر بالمنوفية

حبس
حبس

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز التابعة للمركز، عقب تعديهم عليه بسبب مشكلات الجيرة، 15 يوما أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية من إلقاء القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر بقرية ميت الموز التابعة للمركز، عقب تعديهم عليه بسبب مشكلات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بمقتل سائق لودر في مشاجرة داخل قرية ميت الموز دائرة المركز، وعلى الفور تحركت قوة أمنية بقيادة المقدم محمد المغربي رئيس مباحث المركز، للتحقيق في الواقعة، وتم القبض على 3 أشقاء قتلوا سائق لودر، جارهم وتربطهم معه صلة قرابة، بسبب خلافات الجيرة وركن اللودر أمام المنزل، حيث بدأت بالتراشق بالكلام وتطورت لمشاجرة بالأيدي والتعدي على المجني عليه بالشوم، وفشلت محاولات إنقاذ حياته، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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