تقرير هندي: سحر الطعام المصري وجودته عامل أساسي لجذب السياح

أكد موقع "سي إن ترافيلر" الهندي، أن زيارة المواقع الأثرية الكبرى في مصر القديمة واحدة من أكثر الجولات التاريخية المبهجة والمذهلة على هذا الكوكب، كما أن السفر لأرض الفراعنة يُعد واحدة من أكثر العناصر المرغوبة في قائمة الأمنيات، حيث كان المسافرون في جميع أنحاء العالم مفتونين بالهياكل المذهلة، التي ظلت على وضعها بشكل رائع بعد آلاف السنين، والتي تركها المصريون وراءهم.

روعة الطعام المصري

وتابع الموقع، أن الخروج من ذروة تلك التجربة ثم العودة إلى مجموعة مختارة من المأكولات الغربية المتنوعة التي يتم تقديمها في ردهة فندق، قد لا تُثير الحماسة، فالسياح قد يفقدون متعة رحلتهم في مصر إذا فقدوا فرصة تذوق أشهر الأكلات المصرية ذات النكهات الجريئة والتي لها شهرة واسعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أن الطعام المصري أسطورة لا تقل روعة عن أساطير وعظمة الأهرامات نفسها، حيث تضم القاهرة الكبرى المدينتين القاهرة والجيزة اللتين يفصل بينهما نهر النيل، الجيزة، بالطبع، هي موقع مجمع الهرم الأكبر بالجيزة، والذي يضم ما مجموعه تسعة أهرامات، بالإضافة إلى تمثال أبو الهول بالجيزة.

وتابع أن روعة محافظة الجيزة لا تتوقف عند معالمها الأثرية الرائعة، حيث تتميز بمطاعمها الفاخرة التي تقدم أشهى المأكولات المصرية والشرقية والكلاسيكية، والتي تُعد عامل جذب رئيسي تعتمد عليه مصر لجذب الزوار.

وأوضح الموقع، أن الوضع لا يختلف كثيرًا في القاهرة التي تضم المتحف المصري في ميدان التحرير ومتحف الحضارة الذي يضم مجموعة مذهلة من المومياوات الملكية المذهلة، وبجوار المتحفين أفضل المطاعم في المنطقة، فكلاهما نقطة انطلاق مثالية للقيام بحولة في الشوارع التاريخية والأثرية مثل المعز وخان الخليلي والاستمتاع بأشهى المأكولات المصرية، والتعرف على الوجه الحقيقي الرائع للقاهرة التاريخية التي لا تزال تحتفظ بعراقة الماضي.

وأكد الموقع الهندي، أنه في الوقت الذي تتزين فيه مدن وشوارع القاهرة الكبرى بالمعالم الأثرية الجاذبة، فإن هناك معابد الأقصر وأسوان، وهما موطن لأكثر من ثلثي آثار العالم، وبالرغم من الطابع الفرعوني الذي يسيطر على كل شئ في الأقصر وأسوان، فهناك مطاعم تقدم وجبات مصرية أصلية بعضها لم يُعد يقدم في القاهرة الكبرى.