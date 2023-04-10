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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-4-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 10-4-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر، ومباراة برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات اليوم في نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة

- بيراميدز X الأهلي: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

- فاركو X الاتحاد السكندري: في الساعة التاسعة والربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD.

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مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

- المنامة البحريني X الهلال السوداني: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 

- برشلونة X جيرونا: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي

- قيصري سبور X عمراني سبور: في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

- فاتح قرا جمرك X فناربخشة: في الساعة السابعة والنصف مساءً.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الهلال X الطائي: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1.

- الرائد X الفتح: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 2.

- ضمك X العدالة: في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 3.

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