الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 مصابين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى بالهرم

حادث تصادم سيارتين
حادث تصادم سيارتين

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدة إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى فى منطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق فى منطقة الهرم بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

حادث تصادم الطريق السياحى منطقة الهرم

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