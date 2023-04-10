6 مصابين إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى بالهرم

أصيب 6 أشخاص بينهم سيدة إثر حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى فى منطقة الهرم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق، وتم التحفظ علي السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بالطريق فى منطقة الهرم بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم سيارتين، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم سيدة وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.