الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بطريق الكريمات الصحراوى

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الكريمات الصحراوى، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الكريمات الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه إصابة 8 أشخاص، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

حادث انقلاب سيارة طريق الكريمات الصحراوي

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