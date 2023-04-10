مصرع سيدة وإصابة زوجها وأطفالهم الـ4 إثر حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات الصحراوى

لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالهم الأربعة في حادث انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الواحات الصحراوى، وتم نقل المتوفية للمشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات الادارة العامة للنجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الواحات الصحراوى، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكى أعلى طريق الواحات، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها و4 أطفال وتم نقل المتوفية إلى المشرحة ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.