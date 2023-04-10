لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

اقتحم مستوطنون، اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، منطقة برك سليمان السياحية، الواقعة ما بين قرية أرطاس وبلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، إن عددا كبيرا من المستوطنين اقتحموا منطقة برك سليمان بحماية من قوات الاحتلال، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المكان، حسبما ذكر لـ"وفا".

يذكر أن المستوطنين اقتحموا، يوم أمس، منطقة برك سليمان وتمركزوا على البركتين الثانية والثالثة، وسط استفزاز المواطنين القاطنين قرب المكان.

وفي وقت سابق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الطرق الترابية الفرعية قرب حاجز الحمرا بالأغوار الشمالية.

وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أغلق الطرق بالسواتر الترابية؛ لمنع حركة المواطنين من مدن الضفة إلى الأغوار والعكس.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت الحاجز لليوم الثالث على التوالي، بعد مقتل مستوطنتين في قرية فروش بيت دجن قبل ثلاثة أيام، وكثفت من تواجدها العسكري في المنطقة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، إن الاستفزازات الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع بشكل خطير.