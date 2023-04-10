الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة جديدة: النساء أكثر عرضة للإفراط فى تناول الطعام العاطفى

إفراط الطعام
إفراط الطعام

تشير دراسة نشرت في مجلة Brain Communication إلى أن النساء قد تكون أكثر عرضة للأكل العاطفي من الرجال، حيث كشفت الدراسة، التي أجريت على 183 رجلًا وامرأة، أن هناك إشارات دماغية مرتبطة بالسمنة يمكن أن تكون خاصة بنوع الجنس، وأن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن لدى الرجال والنساء.

 

بالنسبة للدراسة، تم اختيار 78 امرأة ورجلًا لديهم مؤشر كتلة الجسم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، و105 من الرجال والنساء ذوي مؤشر كتلة الجسم المنخفض، يُستخدم مؤشر كتلة الجسم كمؤشر على دهون الجسم، ويُحسب بضرب طول الشخص في وزنه.

 

بعد الانتهاء من الاستبيانات حول صدمات الطفولة وأعراض القلق والاكتئاب، وإدمان الطعام، والحساسية للصداع والدوخة، وسمات الشخصية، خضع كل مشارك لثلاث صور بالرنين المغناطيسي لفحص الارتباط بين مناطق الدماغ وهيكله ووظائفه، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) هو تقنية تستخدم المجال المغناطيسي وموجات الراديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لإنشاء صور مفصلة للجسم.

أستاذ أمراض قلب: استخدام الملح مهم لصحة الإنسان لكن دون إفراط

بنك الطعام المصري يوجه الدعوة لرؤساء الشركات الكبرى للمشاركة في مبادرة "وقفة جدعنة"

وتشير النتائج إلى وجود صلة بين بعض التغييرات في اتصال الدماغ وارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى كل من الرجال والنساء، حيث كشفت الدراسة أن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع أظهرن تغيرات في اتصال الدماغ مرتبطة بزيادة القلق وانخفاض المرونة، مقارنة بالرجال في نفس المجموعة، بعض هذه التغييرات يحدث في مناطق الدماغ التي "تستجيب للطعام أو الإشارات المرتبطة بالغذاء".

 

كما أن المزيد من التغييرات تشير إلى أن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع يفرطن في الأكل العاطفي مقارنة بالرجال، يشير هذا إلى أن النساء يمكن أن يكن أكثر عرضة للأكل العاطفي من الرجال، وأن هذا قد يكون دافعًا قويًا لتطور السمنة لدى النساء، في المقابل يبدو أن سلوك الرجال في الأكل يتأثر بأحاسيس القناة الهضمية أكثر من تأثره بالعواطف.

الاكل العاطفى دراسة جديدة الأكل العاطفي عند النساء الدماغ الرنين المغناطيسي

الأكثر قراءة

الوحدات المحلية في المنيا تزيل 7 حالات تعد ومخالفات بناء

رفع 151 طن مخلفات وزراعة أشجار مثمرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمنيا

آراب نيوز: مصر تأمل أن يسهم معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» فى زيادة أعداد السياح

من أحد السعف حتى القيامة.. نظرة إلى مظاهر الاحتفالات القبطية الشعبية للمصريين بأسبوع الآلام

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

استمرار فعاليات منتدى الحوار الوطنى بمركز شباب الزغرات بالنجيلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟