دراسة جديدة: النساء أكثر عرضة للإفراط فى تناول الطعام العاطفى

تشير دراسة نشرت في مجلة Brain Communication إلى أن النساء قد تكون أكثر عرضة للأكل العاطفي من الرجال، حيث كشفت الدراسة، التي أجريت على 183 رجلًا وامرأة، أن هناك إشارات دماغية مرتبطة بالسمنة يمكن أن تكون خاصة بنوع الجنس، وأن هناك عوامل مختلفة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن لدى الرجال والنساء.

بالنسبة للدراسة، تم اختيار 78 امرأة ورجلًا لديهم مؤشر كتلة الجسم يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، و105 من الرجال والنساء ذوي مؤشر كتلة الجسم المنخفض، يُستخدم مؤشر كتلة الجسم كمؤشر على دهون الجسم، ويُحسب بضرب طول الشخص في وزنه.

بعد الانتهاء من الاستبيانات حول صدمات الطفولة وأعراض القلق والاكتئاب، وإدمان الطعام، والحساسية للصداع والدوخة، وسمات الشخصية، خضع كل مشارك لثلاث صور بالرنين المغناطيسي لفحص الارتباط بين مناطق الدماغ وهيكله ووظائفه، التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) هو تقنية تستخدم المجال المغناطيسي وموجات الراديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر لإنشاء صور مفصلة للجسم.

وتشير النتائج إلى وجود صلة بين بعض التغييرات في اتصال الدماغ وارتفاع مؤشر كتلة الجسم لدى كل من الرجال والنساء، حيث كشفت الدراسة أن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع أظهرن تغيرات في اتصال الدماغ مرتبطة بزيادة القلق وانخفاض المرونة، مقارنة بالرجال في نفس المجموعة، بعض هذه التغييرات يحدث في مناطق الدماغ التي "تستجيب للطعام أو الإشارات المرتبطة بالغذاء".

كما أن المزيد من التغييرات تشير إلى أن النساء ذوات مؤشر كتلة الجسم المرتفع يفرطن في الأكل العاطفي مقارنة بالرجال، يشير هذا إلى أن النساء يمكن أن يكن أكثر عرضة للأكل العاطفي من الرجال، وأن هذا قد يكون دافعًا قويًا لتطور السمنة لدى النساء، في المقابل يبدو أن سلوك الرجال في الأكل يتأثر بأحاسيس القناة الهضمية أكثر من تأثره بالعواطف.