الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 609 مخالفات مرورية في الغربية وتحصيل 76 ألف جنيه غرامات

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 48 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 609 مخالفات، شملت السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  76ألفا و678 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجري شئونها.

ضبط مجتمع شملت السير عكس الاتجاه والسير لوحات معدنية بالغربية

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