آراب نيوز: مصر تأمل أن يسهم معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» فى زيادة أعداد السياح

قالت صحيفة آراب نيوز الناطقة باللغة الإنجليزية، إن مصر تأمل في أن يسهم معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المنعقد في باريس في زيادة أعداد السياح الفرنسيين الوافدين إلى البلاد وسط توقعات بأن يجذب المعرض 100 ألف زائر يوميا.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يزور حوالي 10،000 شخص يوميا "رمسيس وذهب الفراعنة" في صالة العرض في لافاييت لمشاهدة 181 قطعة أثرية من مصر القديمة.

وقالت وزارة السياحة إنها تتوقع زيادة عدد الفرنسيين الذين يزورون مصر بنسبة تصل إلى 20 بالمائة بسبب تجدد الاهتمام بالحضارة القديمة.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحي الثقافي في مصر، إن المعرض يستخدم الواقع الافتراضي لتسليط الضوء على الوجهات السياحية في مصر، وهو فرصة ذهبية للترويج لمصر للأوروبيين.

وأشار إلى أنه تم بيع أكثر من 140 ألف تذكرة قبل انطلاق المعرض.

أما أحمد الشيخ، وهو مسئول في إحدى الشركات السياحية الكبيرة، فأشار إلى أهمية المعارض المماثلة في الخارج.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تسهم في إقامة جسور ثقافية بين مصر والدول المضيفة خصوصا فرنسا، حيث يقدر الناس الحضارة المصرية القديمة تقديرا كبيرا.

وقال الكاتب المتخصص في السياحة المصرية محمد طاهر لـ"آراب نيوز" إن الإقبال على المعرض كان كبيرا في اليوم الأول لافتتاحه.

وقضى المعرض عاما في الولايات المتحدة قبل أن ينتقل إلى فرنسا، ويفتح أبوابه في باريس حتى 17 سبتمبر.

وكان أبرز تقرير أوروبي استقبال العاصمة الفرنسية باريس تابوت الملك رمسيس الثاني قادمًا من القاهرة للمشاركة على سبيل الإعارة في معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» المقرر افتتاحه غدًا، ووصفها بأنها قطعة لا تقدر بثمن.

وقال موقع "يورونيوز" الأوروبي، إن هذا التابوت المزخرف النجم الجذاب في معرض يضم 180 قطعة أثرية بعضها لم تغادر مصر من قبل.

ويضم معرض باريس بالإضافة إلى التابوت أعدادًا كبيرة من القطع الأثرية المصرية القديمة ومجوهرات من الذهب الخالص والفضة وتماثيل وإحراز وأقنعة وتوابيت أخرى.