الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الجارديان: 300 عام حتى تفي الحكومة البريطاني بوعدها للحد من فقر الوقود

الوقود
الوقود

قال عدد من الخبراء ان خطة الحكومة البريطانية للحد من فقر الوقود، سوف تستغرق ما يقرب من 190 عاما، و300 عام حتى تحقق الحكومة البريطانية كافة طموحاتها في مجال الطاقة.

- فشل بريطانيا في تأمين الطاقة

وقالت صحيفة الجارديان، سيستغرق مخطط الحكومة للعزل المنزلي 190 عامًا لترقية كفاءة استخدام الطاقة لمخزون المساكن المتهالك في المملكة المتحدة ، و 300 عام للوفاء بأهداف الحكومة الخاصة للحد من فقر الوقود ، وفقًا لحسابات الصناعة.

وأثار منتقدو مخطط العزل البريطاني" استغناء الأسر عن الوقود الأحفوري" و الذي يهدف إلى عزل 300 ألف منزل سنويًا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، مخاوف من أن الخطة لا تذهب بعيدًا بما يكفي للوصول إلى 19 مليون منزل في المملكة المتحدة بحاجة إلى عزل أفضل.

وحسب حساب مجلس الأعمال البريطاني للتنمية المستدامة أن وتيرة الخطة الجديدة ، التي تم الإعلان عنها كجزء من استراتيجية أمن الطاقة واسعة النطاق الأسبوع الماضي ، ستستغرق ما يقرب من 200 عام.

وسيستغرق المخطط 100 عام أخرى للوفاء بأهداف الحكومة الخاصة لتحسين كفاءة الطاقة المنزلية للأسر التي تعيش في فقر الوقود في إنجلترا وحدها ، وفقًا لمؤسسة National Energy Action الخيرية لمكافحة فقر الوقود.

- التقدم في كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة كان بطيئًا للغاية منذ عقد من الزمان

وقال مات كوبلاند، رئيس السياسة في National Energy Action ، إن التقدم في كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة كان "بطيئًا للغاية منذ عقد من الزمان" ، وأن المخطط الجديد "لم يكن موجهًا جيدًا للأسر الفقيرة في الوقود ، والتي هي في أمس الحاجة إليها دعم فواتيرهم ".

وأضاف " كوبلاند" ، وجد تحليلنا الخاص من أحدث مجموعة من إحصاءات فقر الوقود في إنجلترا أن الأمر سيستغرق الآن ما يقرب من 300 عام حتى تصل الحكومة إلى هدفها القانوني لجميع المنازل التي تفتقر إلى الوقود للوصول إلى EPC C .

وتعتبر منح العزل المنزلي جزءًا مهمًا من خطة المملكة المتحدة لتصبح اقتصادًا خالٍ من الكربون بحلول عام 2050 من خلال جعل المنازل أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، كما أنها ستوفر فوائد فورية للأسر عن طريق جعل المنازل أكثر دفئًا وخفض فواتير الطاقة. 

ومع ذلك ، توقفت وتيرة ترقيات كفاءة استخدام الطاقة المنزلية في السنوات الأخيرة ، تاركة ما يقرب من ثلثي منازل المملكة المتحدة في حاجة إلى عزل أفضل.

وبلغ عدد منشآت كفاءة الطاقة في المملكة المتحدة ، مثل الغرف العلوية العازلة والجدران المجوفة ، ذروته في عام 2012 عند 2.3 مليون ، ولكن في ظل حكومة المحافظين ، تم تخفيض برامج الكفاءة ، مما أدى إلى حدوث ركود في ترقيات المنازل. بحلول عام 2021 ، كانت التركيبات السنوية أقل بنسبة 96٪ ، أي أقل من 100000.

 

بريطانيا تأمين الطاقة 190 عاما فقر الوقود الطاقة الحكومة البريطانية فشل بريطانيا

الأكثر قراءة

توجيه الرئيس السيسى بزيادة حجم وإنتاجية الرقعة الزراعية يتصدر صحف اليوم

الجارديان: مخاوف أمريكية إزاء دخول أسلحة الذكاء الاصطناعي في سباق التسلح

الصين تعلن تطوير أبحاث للتنبؤ بالزلازل باستخدام قمر صناعي

استطلاع: 65% من الأمريكيين لا يثقون بقدرة بايدن على اتخاذ قرارات اقتصادية حكيمة

موقع بريطاني: الذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة في التسويق لمنتجات الأغذية ومحال البقالة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين 10 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة

"الرقب": يجب على حكومة الاحتلال الاستفادة من دروس الماضى

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟