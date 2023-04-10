سقوط مستريح جديد نصب على 7 مواطنين فى سوهاج

كشف مصدر أمني سقوط مستريح جديد بسوهاج، حيث تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج من ضبط موظف يقيم بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، وذلك عقب قيامه بالنصب والاحتيال على 7 مواطنين يقيمون بدائرة المركز والاستيلاء منهم على 3.645 مليون جنيه لتوظيفها في تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية، إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغًا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج يفيد تضرر 7 أشخاص من موظف قام بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كبيرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها العميد رئيس الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" فرع سوهاج، وضباط الإدارة، بتقدم المدعو "محمد. ك. م. ا" 40 سنة موظف، وعدد 6 آخرين يقيمون بدائرة مركز جرجا بتضررهم من المدعو "حسن. ع. ه" 59 سنة موظف ويقيم دائرة قسم جرجا لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3.645.000 (ثلاثة ملايين وستمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) لتوظيفها فـي مجال تجارة المشروبات الغازية مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية.