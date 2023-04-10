محاضرات وورش فنون تشكيلية وعروض فنية فى رمضان بمواقع ثقافة الإسماعيلية

تشهد مواقع فرع ثقافة الإسماعيلية الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة بادارة شيرين عيد الرحمن، حيث نظم بيت ثقافة التل الكبير احتفالية تضمنت ورش فنون تشكيلية للاطفال عن مظاهر رمضان لتنمية مهارات الاطفال الموهوبين في مجال الرسم بشكل عام.

قدمت فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة، الفنان يحيي مولر، مجموعة من الفقرات على أنغام السمسمية وأجمل وأروع الأغاني التراثية والوطنية مصر العظيمة بشعبها، منها: مناي أزور النبي، قومي شوفي يا إسماعيلية، أنا واد صياد من بحرى، إسماعيلية ياللي هواكي، نوح الحمام، أنا عجبني مثل روح للحبيب وقله.

وفي مكتبة علي الراعي بالرياح أقيمت محاضرة محاضرة بعنوان “صوموا تصحوا” ألقى المحاضرة الشيخ أحمد صلاح، تحدث خلالها عن فوائد الصيام على صحة الإنسان، وكذلك أثبتت الأبحاث والدراسات الحديثة على فائدة الصوم للإنسان.

كما نظم بيت ثقافة القنطرة شرق أول أيام ورشة مظاهر رمضان التي تقام لمدة أربع أيام بالبيت عن مظاهر رمضان لتنفيذ زينة رمضان وفوانيس رمضان.

كما نظمت مكتبة القاصيين الثقافية محاضرة بعنوان بدر الفرقان بمناسبة ذكرى غزوة بدر، وألقى المحاضرة الشيخ محمد عطية، وقال عطية إن يوم السابع عشر من رمضان 1444 هجريا، هو ذكرى غزوة بدر الكبرى التى وقعت بالعام الثاني الهجري، والتى تعد أول معركة من معارك الإسلام الفاصلة، وقعت غزوة بدر فى العام الثاني الهجري بين المسلمين وبين قبيلة قريش.