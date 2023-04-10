الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإعلامى الإماراتى سيف الذهب: وجودي في مصر تجربة استثنائية

الإعلامي الإماراتي
الإعلامي الإماراتي سيف الذهب

شارك الإعلامي الإماراتي سيف الذهب، ضمن الوفد الإماراتي في احتفال الخمسين على العلاقات الاماراتية المصرية حيث زار مدينة الشيخ زايد في قلب مصر والتي تحمل اسم الشيخ زايد وشيدت 1995 .

وأكد سيف الذهب في تصريحات له أن مدينة الشيخ زايد من أرقى ضواحي القاهرة وتحمل اسم عاشق مصر الأول الشيخ زايد آل نهيان، الأمر الذي يدل على قوة ومتانة العلاقات الشعبين المصري والإماراتي .
 

لا يتوفر وصف.
الإعلامي الإماراتي سيف الذهب


وتابع: تشرفت بمشاركتي ضمن كوكبة من مؤثرين التواصل الاجتماعي والوفد الممثل لدولة الامارات في جمهورية مصر العربية حيث كانت تجربة استثنائية ووسام شرف لي وكل الشكر للمكتب الاعلامي لحكومة الإمارات على الدعم والتنظيم التي كان على اعلى مستوى وعلى اتاحتهم الفرصه لعيش هذه التجربة.

وأكمل: مصر والإمارات قلب واحد مثمنا عمق وقوة العلاقة بين الشعبين الشقيقين وأهمية تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاونا وإنجازا بين البلدين في مختلف المجالات.
 

 

الأكثر قراءة

«الدستور» تحاور «سيد العمدة».. أحمد فهيم: تشبيهى بالراحل خالد صالح «شرف كبير»

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

نجاد البرعى يكشف لـ"الدستور" كواليس لقاء إدارة الحوار الوطنى مع قادة المنظمات الحقوقية

كشف حقيقة ضبط شخص من قبل ضابط شرطة بدون وجه حق

اليوم تشييع جنازة ضحية كلب مذيعة شهيرة بالشيخ زايد من مسجد الشرطة

الحلقة 18 "ضرب نار".. "الكوماندا" ينفذ أول عملية تهريب سلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد