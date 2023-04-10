الإعلامى الإماراتى سيف الذهب: وجودي في مصر تجربة استثنائية

شارك الإعلامي الإماراتي سيف الذهب، ضمن الوفد الإماراتي في احتفال الخمسين على العلاقات الاماراتية المصرية حيث زار مدينة الشيخ زايد في قلب مصر والتي تحمل اسم الشيخ زايد وشيدت 1995 .



وأكد سيف الذهب في تصريحات له أن مدينة الشيخ زايد من أرقى ضواحي القاهرة وتحمل اسم عاشق مصر الأول الشيخ زايد آل نهيان، الأمر الذي يدل على قوة ومتانة العلاقات الشعبين المصري والإماراتي .



الإعلامي الإماراتي سيف الذهب



وتابع: تشرفت بمشاركتي ضمن كوكبة من مؤثرين التواصل الاجتماعي والوفد الممثل لدولة الامارات في جمهورية مصر العربية حيث كانت تجربة استثنائية ووسام شرف لي وكل الشكر للمكتب الاعلامي لحكومة الإمارات على الدعم والتنظيم التي كان على اعلى مستوى وعلى اتاحتهم الفرصه لعيش هذه التجربة.



وأكمل: مصر والإمارات قلب واحد مثمنا عمق وقوة العلاقة بين الشعبين الشقيقين وأهمية تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من 5 عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاونا وإنجازا بين البلدين في مختلف المجالات.

