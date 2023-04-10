قناة الناس تذيع الصلاة من مساجد البرازيل وأمريكا وفرنسا وألمانيا

أذاعت قناة الناس تحت "سفراء دولة التلاوة"، اليوم الأحد، لقطات من إقامة شعائر الصلاة في عدد من دول العالم المختلفة، بأصوات القراء والأئمة المبتعثين من قبل وزارة الأوقاف إلى دول العالم المختلفة لإحياء الليالى الرمضانية وإقامة الصلاة وتعليم سكان هذه الدول تعاليم الدين الوسطى.

ونقلت قناة الناس شعائر الصلاة، بتلاوات خاشعة للقراء والعلماء المصريين، منهم القراء الشيخ محمد حسين الفشنى، والشيخ السيد الغيطانى، محمود نصر عمر، من البرازيل، والشيخ إبراهيم القرجاوى، من واشنطن بأمريكا، والشيخ محمود حمدان غلاب من فرنسا، والشيخ كارم راضي من ألمانيا.

تحت شعار "سفراء دولة التلاوة"، تنقل قناة "الناس"، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية تحت شعار "سفراء دولة التلاوة" من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

وتذيع قناة "الناس"، خلال شهر رمضان مجموعة متنوعة من البرامج الدينية والاجتماعية، منها برنامج "حديث الفتوى" ويقدمه فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، تعرف على موعد البرنامج)، وبرنامج "الإمام الطيب" ويقدمه فضيلة شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، (تعرف على موعد البرنامج) وبرنامج "البيت"، ويقدمه الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، وبرنامج "حواء"، ويقدمه الشيخ هاني تمام.



