إصابة طبيب وطفله خلال حادث تصادم بمحافظة قنا

أصيب طبيب وابنه الطفل، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، أمام عرب الصبحة، قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام عرب الصبحة، في قرية المراشدة، بمركز الوقف، وأسفر الحادث عن إصابة طبيب وطفله.

وبعد الفحص تبين إصابة ضياء عطيتو فرغلى، يبلغ من العمر 43 عامًا، طبيب بيطري، بكسر بالزراع الأيسر، وابنه عبدالرحمن ضياء عطيتو، يبلغ من العمر 5 سنوات، بسحجات وكدمات، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.